ゴールデンウイーク中の山菜採りによる遭難が山形県内で相次いでいます。行方がわからなくなっているのは山形・鮭川村の無職・新田昭子さん（84）です。警察によりますと新田さんは4日午後3時半ごろ、山菜を採ろうと自宅近くの山に1人で入りましたが、午後8時になっても帰宅せず家族が110番通報したということです。新田さんは自身が所有する山に入ったとみられ、近くの道路の駐車帯では新田さんの軽トラックが見つかりました。ま