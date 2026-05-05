楽天３−２日本ハム（パ・リーグ＝５日）――楽天が接戦を制して３連勝。１点を追う七回、浅村の２ランで逆転した。荘司は７回２失点でリーグトップに並ぶ４勝目。日本ハムは３カードぶりに負け越した。◇ソフトバンク６−４西武（パ・リーグ＝５日）――ソフトバンクが逆転勝ち。１点を追う五回に周東の適時二塁打で同点とし、柳町の２点二塁打などで３点を勝ち越した。西武は渡辺がリードを守り切れなかった。◇オリックス