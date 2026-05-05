「第２７回兵庫優駿」（４日、園田）１番人気のゴッドフェンサーが２周目向正面で２番手から仕掛けると、後続を一方的に突き放して兵庫３歳３冠の２冠目を重賞４連勝で奪取した。６馬身差の２着には２番人気のミルトイブニング、３着には３番人気のリーガルタイムが入った。管理する盛本信師は昨年の兵庫３歳３冠馬オケマルに続いて、今年もゴッドフェンサーで兵庫優駿を制覇した。「出来過ぎです。追い切りはオケマルと全く