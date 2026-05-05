『金曜ロードショー』（日本テレビ系）の公式Xが、物議を醸している。騒動の発端は、5月1日、スタジオジブリの名作『耳をすませば』（1995年）の放送中に、番組公式アカウントがおこなった投稿だった。「同作でヒロイン・月島雫の声優を務めた本名陽子さんに関し、《本作をきっかけに女優・声優として本格的に活動を開始》と投稿したのです。すると、この投稿を見た本名さんが、Xで《えっと…すみません。違いますので訂正させて