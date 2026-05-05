ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、元世界３階級制覇王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）との防衛戦（２日、東京ドーム）で判定勝ち。試合後には、挑戦者の中谷が左眼窩底骨折をしていたことが明らかになった。元ＯＰＢＦ東洋太平洋バンタム級王者でトレーナーの椎野大輝氏は、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「ＧＡＣＨＩＢＯＸＣＨＡＮＮＥＬ」で、中谷の負傷について言及した。椎野氏は「僕もあるんです