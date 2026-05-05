元TBSの看板アナウンサーの木村郁美が、まさか「冷蔵庫もない生活」に追い込まれていた――。そんな衝撃の過去が、5月2日配信の「週刊女性PRIME」記事で初めて明かされた。かつてTBSで、レギュラー番組を最大9本も抱えた“トップアナ”だった木村。転機は、華やかなワインパーティで出会った元夫との電撃結婚だった。相手は元プロテニス選手の事業家。出会いからわずか4カ月でのゴールインは世間の耳目を集めたが、蜜月は長く