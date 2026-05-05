浜松オートのＧＩ「開場７０周年記念ゴールデンレース」が６日、開幕する。栗原佳祐（２８＝浜松）は直前の飯塚ＳＧオールスター、準決で５着と不発だったが、最終日は１着と立て直した。「ＳＧは２日目以降エンジンは良く、準決は欲をかいてセッティングをやったらズレてしまった。でも最終日の雨は動きが良かったし、最後に１着を取れたのは収穫」と手応えを実感。ＳＧで十分戦えるレベルにあるのは確かだ。ＳＧ前の地元戦