執念で連敗を阻止―。５日、広島はＤｅＮＡと延長１２回、５―５で引き分けた。終盤に赤ヘル打線が食い下がった。２―５と３点を追った８回一、三塁から６番・平川の右翼フェンス直撃二塁打で２点を返すと、続く９回には途中出場の持丸が起死回生の一撃を放った。先頭で入ったこの日の２打席目。ＤｅＮＡのクローザー・山粼康の１５０キロをバックスクリーン右へ叩き込んだ。持丸は「まず同点に追いつけたことが、すご