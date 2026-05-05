巨人の赤星優志投手（２６）が５日のヤクルト戦（東京ドーム）で今季初先発。５回６３球を投げ、３安打無失点と好投した。今季はここまでロングリリーフとして９試合に登板した赤星が初めて先発マウンドへ。走者を背負ってもピンチは広げず、着実にアウトを奪った。初回、サンタナに右中越え二塁打を浴びるなどで二死一、二塁も武岡へフォークと直球を低めに集めて見逃し三振に。４回には内山の二塁打などで一死一、三塁とさ