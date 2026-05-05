今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある猫ちゃんの水飲み風景。シンクの蛇口から水を飲んでいた猫ちゃん。そのときの飲み方が個性的で話題になりました。投稿はThreadsにて、70万回以上表示され、いいね数は4.1万件を超えていました。 【動画：猫が蛇口の水を飲む姿がまるで運動部男子…想像以上に『ワイルドな飲み方』】 運動部男子の水の飲み方 今回、Threadsに投稿したのは「大友 悟Satoru Otomo」さん。登場し