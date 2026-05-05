急な雷が鳴ると苦手じゃない人でもビックリしますが、怖がりな人・猫さんなら尚更のこと。究極のビビりな猫さんが見せたまさかの姿に笑わずにはいられません！ 投稿には「可哀想なんだけど可愛くて笑ってしまいました」「なんでこんなにおもろいん」といったコメントが寄せられました。 【動画：雷が鳴っていた日、『茶トラ猫の様子』を見たら…あまりにも尊い『歩き方』】 雷はNG！ Instagramアカウント「ちゃたん(ch