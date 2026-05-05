元読売テレビアナウンサーで「情報ライブミヤネ屋」に出演していた川田裕美が3日に更新したインスタグラムで、3世代で温泉を訪れたことを投稿した。 【写真】幼い娘を抱き寄せ2ショット→母子3世代で温泉へ、「感慨深い」 川田アナは「先日、川田家の女性チームで熱海へ母と妹に思いっきり甘やかされて、終始ごきげんな娘でした3世代で入る温泉は、感慨深い…」と娘との2ショットを投稿した。背景には砂浜