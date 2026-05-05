歌手のオリヴィア・ロドリゴ(23)は現在、愛における「最も重要な時期」にいるという。およそ2年間にわたって交際していた俳優のルイス・パートリッジと破局を迎えたと言われており、人気バンド・ギースのフロントマンであるキャメロン・ウィンターとのロマンスが噂されていた。オリヴィアは人生においては友情が最も大事だと語っている。 【写真】約2年間交際ラブラブだったイケメン俳優とのドライブ姿