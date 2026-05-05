東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。5月6日の福岡と佐賀の天気をお伝えします。5月5日は二十四節気の立夏です。暦の上では夏となりますが、まさに、この先は暑さが増す見通しです。【5月6日の天気】九州北部は、連休最終日の6日も一日晴れてお出かけ日和となるでしょう。【5月6日の気温】最高気温は25℃前後と、内陸部を中心に暑くなりそうです。水分や休憩はこまめに取って、熱中症に注意してください。【10日間