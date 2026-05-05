鈴木唯人がヴォルフスブルク戦で負傷した鎖骨骨折の負傷に見舞われた日本代表MF鈴木唯人が、自身のインスタグラムに「6文字」の前向きなメッセージを投稿した。ドイツ・ブンデスリーガのフライブルクに所属する鈴木は、現地時間5月3日のヴォルフスブルク戦に先発出場。しかし、試合終盤に相手選手と激しく接触するとピッチに倒れ込み、治療を受けた末に負傷交代となった。フライブルクは鈴木について「右鎖骨骨折と診断され