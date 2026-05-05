◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月５日、栗東トレセン馬トクの東西トレセン担当記者が馬券的中のヒントをリレー形式で紹介する企画「Ｇ１トク捜リレー」で、この日はヤマタケ（山本武志）記者が担当。巻き返しを目指すアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）に注目した。意外だった。第１回からのＮＨＫマイルＣの前走別成績を見ると、皐月