５日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に俳優の草刈正雄（７３）が出演。一度も会ったことがなく、戦死したと聞いていた米国人の父の消息がわかったことを語った。１８歳でモデルとしてデビュー後、俳優に転身し活躍。アメリカ兵の父と日本人の母との間に生まれ、母からは「父は朝鮮戦争で亡くなった」と聞かされていた。しかし、テレビ番組の企画で消息を調べたところ、２０１３年の８３歳までアメリカ