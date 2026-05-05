◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―５広島＝延長１２回＝（５日・横浜）広島が終盤に意地を見せ、引き分けに持ち込んだ。３点を追う８回に、ドラフト１位・平川が右翼フェンス直撃の２点二塁打。９回に持丸が山崎からプロ初アーチとなる同点ソロを放ち、敗戦を阻止した。試合後の新井貴浩監督は「本当に、本当によく追いついた」と第一声。「勝ちに等しいとまでは言えないけど、本当によく頑張って追いついた。ビジターで（Ｄｅ