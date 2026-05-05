きょう（火、こどもの日）は晴れた所が多く、お出かけ日和になりました。あす（水）連休最終日も本州付近は晴天が続きますが、沖縄は大雨のおそれがあります。【画像で見る】あす（6日）の午前6時〜午後6時までの降水と雪の予想本州は晴れ 沖縄は梅雨空にあすも本州付近は高気圧に覆われて、晴れて青空が広がるでしょう。ただ、南の海上にある前線がきょうより北上するため、太平洋側ではきょうに比べて雲が多くなりそうです