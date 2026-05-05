◇セ・リーグDeNA5―5広島（2026年5月5日横浜）延長12回引き分けの激闘の中、プロ2度目のスタメン出場となったDeNAのドラフト5位ルーキー・成瀬脩人が攻守に躍動した。2点を追う4回2死満塁で中越えに走者一掃の逆転二塁打。これがプロ初打点ともなって「テレビで見ていた床田投手からタイムリーを打てたのは、凄く自信になる。特徴を頭に入れて、センターから逆方向に踏み込んでいくことが出来たのがいい結果につながっ