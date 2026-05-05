Mリーグ機構は「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月5日の第1試合に出場する4選手を発表した。前日はEX風林火山、KONAMI麻雀格闘倶楽部がそれぞれトップを取り、好スタートを切った。2日目はどのチームが優勝シャーレに近づくか。【映像】激しい順位変動は起きるのか？（中継）前日はKONAMI麻雀格闘倶楽部が2着・トップの好成績で1ランクアップ。逆に2位通過だったBEAST Xが2連続ラスという厳しい結果で3位に後