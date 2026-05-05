元フジテレビアナウンサーの高橋真麻（44）が、4日深夜放送のFM TOKYO「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。子どもが生まれてからの変化について語った。高橋は2020年に第1子、2022年に第2子を出産。食事の話題になり、「食べるの大好きで、あれほど食に執着していた私が、子どもが生まれて、子どもに先に食べさせなきゃいけないとか、子どもが好きなものを、まず頼まなきゃいけないってなっていたら、だんだん食への興