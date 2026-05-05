元フジテレビアナウンサーの高橋真麻（44）が、4日深夜放送のFM TOKYO「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。「推し活」について語った。これまで、絵画や手芸、ゴルフやテニスなどのスポーツなど、さまざまなジャンルにチャレンジしたものの、特にハマることはなく、趣味にはならなかったという高橋。周囲に趣味について聞いて回ったところ「推し活している人が一番楽しそう」だと感じた。しかし、自身は「推しを探し続