アーセナルに所属するFWヴィクトル・ギェケレシュは新チームでの充実した日々について言及した。昨夏スポルティングからアーセナルにやってきたギェケレシュ。悲願のタイトル獲得へのラストピースとして期待も高かったが、同時にプレミアの舞台で活躍できるかという不安の声もあった。シーズン序盤こそ、得点力不足を指摘されることもあった同選手だったが、現在は公式戦50試合に出場して21ゴール3アシストをマーク。移籍初年度と