知人男性から現金を脅し取ったとして、男２人と少年１人が４月末に再逮捕されました。３人は札幌市で凶悪犯罪を繰り返していた“トクリュウ”とみられています。関係者への取材から組織の実態に迫ります。「３５万だ」「謝って済むなら警察もヤクザも半グレも必要ないよな」このように男性を脅迫した疑いで逮捕されたのが、住所不定・無職の今岡奨護容疑者と橋本太陽容疑者、１９歳の少年の３人です。 ３人は２０２５年、ＳＮ