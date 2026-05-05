5月5日はこどもの日。石川県内の行楽地では子どもの日にちなんだ様々なイベントが開かれ多くの家族連れでにぎわいを見せていました。物価高やガソリン代の高騰が続く中での大型連休、過ごし方に変化はあるのでしょうか。久々江龍飛アナリポート「雲一つない晴天に恵まれたこどもの日のいしかわ動物園です。チケット売り場には長い列ができ、家族連れがぞくぞくと園内に入っていきます」子どもの日ということで、中学生以下の入園料