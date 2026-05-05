5月5日「こどもの日」は、各地でさまざまなイベントが行われました。 長崎市の諏訪神社では恒例の「長坂のぼり大会」が行われ、子どもたちが元気いっぱいに石段を駆け上がりました。 ※詳しくは動画をご覧ください （掛け声） 「のぼってこーい！！」 今年で28回目の「長坂のぼり大会」。 長崎市の諏訪神社の石段を一気に駆け上がり、先頭でゴールした子どもに「一番札」が授けられる「こども