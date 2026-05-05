地震で被災した人たちの住宅再建を支援するコンパクトでコストを抑えた「いしかわ型復興住宅」石川県輪島市にモデルハウスが完成し5月5日から見学会と住宅相談会が開かれています。県では被災者の住宅再建を支援するため、地震に強く、世帯規模に合わせて低価格で建設できる「いしかわ型復興住宅」を提案しています。輪島市河井町にはモデルハウスは平屋の「単身・夫婦タイプ」と2階建ての「ファミリータイプ」が完成し見学会には