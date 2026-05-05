◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―５広島＝延長１２回＝（５日・横浜）ＤｅＮＡのドラフト５位・成瀬脩人内野手（２４＝ＮＴＴ西日本）がプロ初打点を挙げた。終盤にブルペンが崩れ広島に引き分けとなったが、逃げ切っていればヒーローだった。６日に勝てば、同カード球団初の開幕７連勝、同カード７５年ぶりの１０連勝となる。成瀬は「８番・遊撃」でスタメン出場。０―２の４回２死満塁。床田の２球目。カットボールを広島