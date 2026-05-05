女優の西野七瀬が５日、都内で行われた映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の公開記念舞台あいさつにアンバサダーとして出席した。マリオとルイージがクッパＪｒ．の邪悪な野望を阻止するため宇宙の旅へ出かける物語。西野は全世界累計興行収入約１３億ドル（約２０００億円）以上を記録した前作に続くアンバサダー就任となった。映画は４月２４日の公開から３日間で興収１６億円超え。すでに全世界約９億ドル