「楽天３−２日本ハム」（５日、楽天モバイル最強パーク）楽天が逆転勝ちで３連勝。借金を１に減らした。先発の荘司は７回５安打２失点でリーグトップタイの４勝目。打線は２点を追う五回に平良の２試合連続となる３号ソロで１点差とし、七回、浅村の４号逆転２ランで試合をひっくり返した。荘司は武器のスプリットを見極められる中、粘りの投球。プロ入り最多の１２３球を投げ、２本塁打による２失点。一発は浴びたが連打は