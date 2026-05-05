シンガー・ソングライターで元ＮＭＢ４８の初代キャプテン・山本彩がメガネ姿でファンを魅了した。山本は５日に自身のインスタグラムを更新。「寒がりな私でも半袖を着られる日が増えてきた」とつづり、写真をアップ。爽やかな半袖ニットをさらりと着こなし、メガネをアクセントに効かせた５月の陽気にピッタリなコーデを披露した。この投稿には「彩ちゃん寒がりなの〜？」「暖かくなってきたよね」「メガネかわいい〜」「い