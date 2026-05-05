ＮＨＫの朝ドラ「あんぱん」で柳井嵩（北村匠海）の弟、千尋役を演じ、一躍時の人となった俳優・中沢元紀（２６）がこどもの日の５日、ＳＮＳを更新。４歳の時の写真を公開した。新幹線をバックに、舌をベロンと出して、お茶目な表情をしている写真を投稿し、「今夜２２時から『時すでにおスシ！？』第５話放送です！今夜は森くんの人となりが少しずつ明らかになっていきます。ぜひ、リアルタイムでご覧ください」「＃中沢く