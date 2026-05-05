移住先のドバイから帰国している４児の母、モデルで起業家のＭＡＬＩＡ．が、長女の退院したことを報告した。４月２７日に自身のインスタグラムで「我が家のギャル姉さん。バク転して←え？着地失敗→膝強打→鼻やっちゃいました。形成外科にて、本日入院からの、明日手術！！」と記し、同２９日には「ギャル姉さん手術無事成功のご報告」と、手術が成功したことを伝えていたＭＡＬＩＡ．。この日は自身のインス