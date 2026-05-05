中国東方航空機の墜落現場で見つかった機体の破片＝2022年3月、中国広西チワン族自治区梧州（新華社＝共同）【広州共同】米CNNテレビは5日までに、中国広西チワン族自治区梧州で2022年に中国東方航空機が墜落し乗客ら計132人全員が死亡した事故は、操縦室にいた人物がエンジンへの燃料供給を故意に停止した可能性があると報じた。米運輸安全委員会（NTSB）の資料で明らかになったとしている。事故は22年3月に発生。雲南省昆明