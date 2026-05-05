富士通陸上競技部ルーキーの上原琉翔が５日、富士通スタジアム川崎で行われたスポーツフェスタ２０２６の陸上教室に講師として参加。約５０人の子どもたちに走り方をアドバイスするなど交流し「参加してくれた子どもたちが陸上にふれあい、走ることの楽しさを分かってくれているのを知ることができて、競技者としてもうれしかったですし、今後の自分の励みになりました」と笑顔で話した。この日は上原の２３歳の誕生日。施設側