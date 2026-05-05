ウクライナへの侵略を続けるロシア国防省は４日、プーチン大統領が８〜９日に一時停戦することを決めたと発表した。９日の旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日に合わせた措置だ。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は６日から停戦する考えを表明しているが、実際に停戦が実現するかどうかは不透明だ。国防省は発表で、モスクワの「赤の広場」で９日に行う軍事パレードなど式典の安全を確保するため、「あらゆる措置を講じ