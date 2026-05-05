第４６回ダイヤモンドＣ・Ｍ１は５月５日、盛岡競馬場で３歳馬９頭（岩手６、他地区３）が２０００メートルを争った。道中は中団を進んだ３番人気のフォースメン（牡、岩手・菅原勲厩舎）が直線で抜け出し、４馬身差をつけて優勝。４連勝で重賞初制覇を飾った。大井から参戦し、単勝１．１倍の断然人気に推されたシーテープは２着だった。