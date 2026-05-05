中沢宏奈（３８）＝東京・１０５期・Ｂ２＝が５日の３日目４Ｒで２コースから２着を確保。リング交換をして臨んだ一戦となったが「全体的に上積みはできたと思います。２日目（４日）までと比べて押す感じもありました」と整備が功を奏し、笑みをこぼしていた。準優ボーダーを６・００に想定すると、２走１１点条件の勝負となった６日の４日目を見据えては「まだ納得できる感じではないけど、上積みの余地はあると思う。ペラを