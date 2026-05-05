被災者の自宅再建を支援するため、石川県は5日からコストを抑えたモデルハウスの見学会を開いています。石川県は住宅メーカーなどと連携し、住宅再建を目指す被災者に向け、小規模で低コストの「いしかわ型復興住宅」の提案を進めています。このほど、輪島市と七尾市に合わせて6棟のモデルハウスが完成し、5日から見学会が始まりました。輪島市河井町の会場には、平屋の「単身・夫婦タイプ」と2階建ての「ファミリ