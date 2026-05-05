市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：この先一週間は、晴れる日が多め。8日・金曜日は午後、雨の降る時間があるでしょう。気象台の週間予報で詳しく見ていきましょう。 小野：この先は晴れる日が多いでしょう。8日・金曜日だけ雨のマークです。午後に雨が予想されています。きょう5日は、二十四節気の「立夏」です。