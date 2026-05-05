【モデルプレス＝2026/05/05】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大場花菜が5月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気アイドルとの2ショットを公開し、話題となっている。【写真】＝LOVEメンバーが「好きだな」と告白した人気アイドル◆大場花菜「魅力的な美女」との2ショットに喜び大場は4月30日に放送された音楽番組『STAR』（フジテレビ系／毎週木曜日19時〜20時）に出演した際のJuice＝Juiceの