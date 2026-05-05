【モデルプレス＝2026/05/05】モデルでタレントの森泉が5月4日放送のフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時47分〜）に出演。愛犬のために別荘を購入したことを明かした。【写真】43歳美人モデル「本格的な大きさ」自宅に設置したナマケモノ用噴水◆森泉、愛犬のために千葉に別荘購入8匹の愛犬と生活しながら保護犬支援活動も行なっている森。この日は“親バカエピソード”として愛犬のために別荘を