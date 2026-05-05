GW中の5月4日、名古屋市内の住宅で高級ブランド品が盗まれる事件がありました。被害総額はおよそ1億円にのぼるということです。被害に遭った男性：「まさかとは思いましたね。悔しいしかないです」悲痛な思いを語るのは、名古屋市内に住む会社経営の木村さん(仮名)。4日午前4時ごろに自宅マンションに帰宅すると、玄関がバールのようなものでこじ開けられていました。被害に遭った男性：「帰ってきたらこうなっていたの