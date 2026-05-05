5月5日は「こどもの日」。県内各地で子どもが主役になる行事が行われました。青空の下、華やかな衣装を身にまとった子どもたちが長野市の門前を練り歩く「稚児行列」。お釈迦様の誕生を祝う「花まつり」に合わせて行われ、今年は園児や小学校低学年の子どもたち88人が参加しました。子どもたちは、スタート地点の本願寺長野別院から善光寺本堂前までの約900メートルを保護者と一緒に練り歩きます。（兄弟ですか？）保