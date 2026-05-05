三重県桑名市の多度大社で「上げ馬神事」が行われました。伝統行事は大きな転換期を迎えています。 【写真を見る】約700年続く｢上げ馬神事｣ “動物虐待”と批判浴び… 土壁撤去･坂の傾斜も緩やかに 少子化にも直面 三重･桑名市の多度大社 700年近い歴史を持つ、多度大社の「上げ馬神事」。馬が急な坂を駆け上がり、農作物の出来を占います。 3年前までは高さ2メートルほどの「土壁」がありましたが、骨折した馬が殺処分さ