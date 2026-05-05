ゴールデンウイーク後半です。現在、各地の高速道路上りで長い渋滞が発生しています日本道路交通情報センターによりますと、5日午後5時半現在、関越道上り川越インターチェンジ付近を先頭に34キロ、中央道上り小仏トンネル付近を先頭に25キロ、常磐道上り千代田パーキングエリア付近を先頭に19キロ、東名高速道路上り都夫良野トンネル付近を先頭に19キロなどの渋滞となっています。