ホワイトソックスの村上宗隆選手が銀河系軍団の一員となりました。5月4日はスター･ウォーズの日。映画スター･ウォーズの名台詞「May the Force be with you(フォースと共にあらんことを)」の"May the Force"と、"May the Fourth"(5月4日)をかけた語呂合わせで設定されました。メジャーの地でもこの慣習に則り、MLB公式SNSが特別ポスターを披露。登場する人物は大谷翔平選手、アーロン･ジャッジ選手、マイク・トラウト選手、ウラジ