フリーアナウンサーの高見侑里（38）が5日、自身のインスタグラムを更新。1月に出産を報告した第1子の「生後100日のお祝い」を報告した。「少し前ですが、生後100日のお祝いを」とつづり、はかまを履いた愛らしい赤ちゃんの足が写る1枚の写真を投稿した。「#KANAKANA さんのベビー袴は刺繍が繊細で美しく、また、代表の方のお人柄もすてきで、温かな気持ちで当日を迎えることができました今回のご縁に感謝です」と記した。