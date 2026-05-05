第１１管区海上保安本部（那覇市）によると、５日午前１１時３５分頃、沖縄県石垣市の尖閣諸島・魚釣島沖の日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）内で、中国の海洋調査船「向陽紅２２」がパイプのようなものを海中に延ばしているのを、海上保安庁の巡視船が確認した。海保が無線で中止要求を続けている。この調査船は４月２９日以降、同島沖周辺で同様の動きを複数回しており、５月２日にいったんＥＥＺ外に出ていた。